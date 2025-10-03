La haute verrerie

Foto: Site/https://www.macklowegallery.com/ Gabriel Argy-Rousseau "Guerrieres Antiques" Pâte-de-Verre Vase

Gabriel Argy-Rousseau (Meslay-le-Vidame, 1885-1953) é um dos meus vidreiros prediletos. Coloco-o num rol com Gallé, Tiffany, Burgun & Schverer, Daum e Le Verre Français.

Suas mais conhecidas obras, em pâte de verre, são os vasos. Mas isso inclui luminárias, bowls e pendentes femininos. Originalidade e raridade o definem.

Feijão society

Honrado com o convite de Amarílio Cavalcante para a efeméride de Lúcio Brasileiro (70). Dia 22, no piano bar Paulo Bandeira de Mello.

Par

O mais novo é composto por Mariah Frota e Tarco Pimentel.

Filha do mandamento

Rachel Koren, de Mônica e Jorge Pinheiro, ganhou seu bat mitzvah. No judaísmo, é quando se assume a religiosidade. Sendo menina, aos 12; sendo menino, bar mitzvah, aos 13 anos. Presente, em numerário, nos múltiplos de 18 que, pela gematria, chai, é vida.

Post-it

As cestas natalinas pertencem ao cargo, assim como certos convites.

Nome x apelido

Encontrei o valoroso empresário Zenir, que tem um bom macete. Quando vai comprar, apresenta-se como José Alves de Oliveira, pois sai mais em conta.

Gávea

Dia 18 acontece o Prêmio Latinoamericano, que vai na 41ª versão, sendo a mais significativa para o turfe.

Em voga

Celulares guardados nos almoços de família.

Força!

“Tudo posso naquele que me fortalece.”

Novos ciclos

Para Carla Jereissati, Kelley Bertosi Mendes e Ricardo Edson Lopes.

E mais...

Principado: José Guedes e Edson Queiroz Neto.

Foto: Marcus Lage José Guedes e Edson Queiroz Neto

Rodrigo, Salete Jereissati, grande dama das serventias, Valter Costa Lima Segundo, Karla e Igor Gondim.

Foto: Arquivo pessoal Rodrigo, Salete Jereissati, Valter Costa Lima Segundo, Karla e Igor Gondim.

Adriano Siqueira e Sra., Zenir Oliveira e Sra.

Foto: Marcus Lage Adriano Siqueira e Sra., Zenir Oliveira e Sra

Aline e Leandro Vasques — paixão perene.