A próxima versão do famoso baile das debutantes de Paris será em 29 de novembro, no hotel Shangri-La. Organizado por Ophélie Renouard, angaria doações para dois hospitais infantis: um de causas oncológicas e outro que atua no cuidado coronariano.

Não são vendidos convites, mostrando o hermetismo do evento, que reúne nomes de poder e da peerage europeia, das Américas e do Oriente.

Em 2014, valseou a brasileira Mina, filha de Vik Muniz e Janaina Tschäpe, artista germano-brasileira. Cavalheiros de white tie, para o Danúbio.

Cumples

Parabéns para Lia Quinderé e Pedro Carapeba.

Orar sempre

“Não nos deixes cair em tentação...”

(Lucas 11:4)

Quintessencial

Joanne Ximenes inserindo arte no contexto hospitalar. Defende, a arquiteta, a adoção de espaços ambientados, cores apropriadas, quadros, esculturas etc. A ludicidade, conforme a demanda, é bem-vinda. O azo disso é por serem fatores ajudadores da recuperação, além de promotores de bem-estar.

Acredita, Joanne, que o ensino contínuo é essencial diante das inovações, principalmente com o advento da inteligência artificial. Lançará, brevemente, uma mentoria com esse leitmotiv. Post scriptum: e ainda está editando um e-book.

Faturas

As pinceladas de Stênio estiveram na Galeria Sculpt, uma das presentes à ArtePe, que aconteceu no Recife Expo Center. Dos vivos, Burgo é o meu predileto.

1 ano

Vasco Vasconcelos encomendou missa em ação de graças, nas Missionárias, para Maria Inês, que nascia de novo.

Efeméride

Em abril de 2026, Fortaleza, esposa do Ceará, completa três centenários. Que a Prefeitura saiba homenagear os vultos que fizeram os muros de nosso forte, nossas cercanias. Talentos que nos atribuíram o mote: “Em todo lugar tem um cearense.” Sim, e competente.

Modéstia às favas, nossa Academia precedeu à Brasileira de Letras. Fundamos o ITA e tomamos vagas no Brasil, com a cultura que dizem brotar de nossas “cabeças chatas”. No matulão, rapadura, farinha e charque. No coração: o espírito virtuoso, mais a vontade de acertar.

Cito: Ivens Dias Branco, Edson Queiroz, Fran Martins, Alberto Nepomuceno, marechal Castello Branco, Álvaro Costa, brigadeiro Casimiro Montenegro, Raul Barbosa, sen. Virgílio Távora, Chico Albuquerque, Régis Jucá, Fco. Anysio de Paula, Renato Aragão, Paulo Abel Nascimento, Antonio Bandeira, Dr. Alves Ribeiro, Tom Cavalcante, Sérvulo Esmeraldo, Antonio Martins Filho, Rachel de Queiroz, Leonilson Dias, Jacques Klein, Dr. Edson Pontes, José de Alencar, Belchior, Fagner, Patativa, Dragão do Mar, Pinto Martins, Evaldo Gouveia, Expedito Seleiro, Sinhá d’Amora, Grauben Monte Lima, Cela, Aldemir, Vicente Leite, Florinda, Tasso Jereissati, Jovita Feitosa, Pedro Rossi, Emiliano de Queiroz e tantos outros.

Serei culpado por omissão, mas feliz, em face da grandeza numeral das legendas geradas na capitania de Antonio de Barros. Algumas, descansando em seu panteão.

Colecionáveis

Porta-palitos em prata de lei. Antigamente, guarneciam as mesas. Por uma questão de etiqueta, hoje, eles alternam entre lavabos e cristaleiras. É um dos bonitos trabalhos muito vistos na artesania lusa.

Apesar da beleza, dão certo trabalho para serem polidos. Atualmente, pela dificuldade do secretariado, a argentaria não é a primeira opção dos jovens casais. Optam por murano, bronze ou WMF. Mas ela é algo que credencia os brasões.

Num remoto tempo, a família da pretensa noiva encomendava sua prataria aos 12 anos, bem antes de casar, marcando-a com a respectiva heráldica. Minha dica aos polidores é a pasta inglesa Goddard’s. Tem no Mercado Livre. Ou então enrolar com papel filme.

Top shelf

Natália Fernandes está representando vinícolas do exterior. Ela fez curso de escanção na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Um wow moment foi a colheita de Brunellos, que estarão nas prateleiras somente em 2029.

Sensory immersion

Carla Ciarlini lança Ciá, dia 30, na Liebe. Eu gostei, dada a fixação, bem como a pirâmide bem composta. Além desses, apresenta Blush, Pera e Frésia, que deve parecer com um rótulo da Jo Malone. A gente se aperfeiçoando para os niches. A Argentina tem, há tempos, a Fueguia 1833.

Aracatis

Sai no Diário Oficial do Estado a Lei nº 19.482, de 14 deste, instituindo o Programa de Refis.

Adesões: de 15/10 a 15/12/2025.

Dentre as benesses: redução de até 100% sobre multas e juros, para o pagamento à vista de débitos de ICMS, IPVA e ITCD; parcelamentos que podem chegar a até 60 meses para o ICMS, com progressividade de descontos; rateio com dedução entre 30% e 90% para certos tributos; perdão de alguns débitos inscritos na Dívida Ativa.

E mais...

A cearense Joanne Ximenes volta de São Paulo. Na bagagem: novidades para a prancheta.

Foto: Marcus Lage Joanne Ximenes

Titã Manuel Fontenele, que escreve um case pessoal — fé e foco —, com prima-irmã Isabelle, dona do bolo.

Foto: Arquivo pessoal Isabelle e Manoel

Cravate noir do Algodão (ICA) em Dubai. Tradistas Alexandre Lins e Daniel Moura, ambos da decana e respeitada Laferlins.

Foto: Arquivo pessoal Alexandre e Daniel

Pela minha Leica, Fernandinha Teles.