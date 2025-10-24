Foto: Sophie Mutevelian / Netflix Olivia Colman, da série The Crown

Depois de The Crown, vai ao ar uma série, na Netflix, tendo por McGuffin a família Fitzgerald Kennedy.

Marshmallows e pimentas do clã irlandês, radicado na América.

Com certeza, falarão em lobotomia, disputa entre irmãos (a causa do desastre de Joseph Jr.), a abafada morte de Kathleen, Gloria Swanson, Sam Giancana e Marilyn Monroe.

Bom: “acontece nas melhores famílias de Londres”.

Em parte, eles achavam que não precisavam de seguro de vida. Será que lembraram de citar a foto do congressista Albert Thomas, na posse de Lyndon Johnson? Fora de clima, em face do sofrimento de Jacqueline, ainda trajando o ensanguentado Chanel rosa.

Mas creio que JFK gostava de Robert. Certa feita, ligou-se por um inominado perfume do nobre Albert Fouquet. Na carta ao citado nez, pedia para comprar 8 frascos para ele e 1 para o irmão. Bom, eu gostei do tal Eight & Bob, que até hoje vende em maisons de nicho. A embalagem é interessante: um livro, dotado de compartimento oculto.

“L’acqua fa male, il vino fa cantare”

O Ceará brilha na viticultura mundial. A venturosa notícia veio de Idézio Rolim, que, abraçando outro desafio, parte para a produção de Brunellos, o marronzinho toscano de guarda.

Libiamo, libiamo ne’ lieti calici che la bellezza infiora...

Acromáticas

Preto e branco como tendência de quadros. Pinceladas à la fatura.

Tiago 5:16-17

“...a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.”

Cá com os meus botões

Olhando certas paredes, descobri que a gente da terrinha gosta bem mais de moldura e passe-partout do que propriamente de uma tela.

Vade Mecum

Intrigante, interessante e fomentador de análises. Hábil conselheiro. A Arte da Prudência, de Baltasar Gracián, é um desses livros ensalivantes. De cabeceira.

Nos induz à leitura dinâmica, dada a visão penetrante sobre o ethos. Linguagem leve e sucinta.

“Tudo alcança a perfeição, e tornar-se uma verdadeira pessoa constitui a maior perfeição de todas.

Fazer um sábio no presente exige mais do que se exigiu para fazer sete no passado.

(...)

Às vezes, a dona sorte nos recompensa, trocando a curta duração pela intensidade de seus favores. Ela se cansa quando tem de carregar alguém nas costas por muito tempo”.

Pincei parágrafos, uns bem interessantes, para provocar a curiosidade do leitor. Mas recomendo a leitura, do lúcido título A Arte da Prudência, em sua completude.

Oro bianco

Até 8 de dezembro, acontece a feira da trufa branca, em Alba — um dos insumos da alta gastronomia.

Pode ser encontrada em outros países como França, Espanha, Nova Zelândia, Croácia, EUA e, atualmente, no Chile e na Argentina.

Caçadas por cães da raça Lagotto Romagnolo, o valorizado fungo é melhor aproveitado sendo servido sobre uma gema.

Aqui, o encontramos em conserva, no azeite ou dentro do mel — este, casa bem com queijo forte. Para os simples mortais, a logística para trazer o tartufo é bem complicada.

Diga ameixa!

O magistrado Marcelo Guerra adota a fotografia por hobby.

Chef d’oeuvre

Clóvis Holanda, curioso pelas ondas nas paredes dos restaurantes japoneses. É que se trata da obra mais copiada do mundo: A Grande Onda de Kanagawa. De caneca a capa de celular. Hokusai estaria rico só de direitos autorais.

In medio stat virtus

Tem gente que se envergonha de servir panelada. Que tal tripe à la mode de Caen? Nem chauvinismo, tampouco complexo de vira-lata. Um amigo admirou-se ao saber que uma de nossas melhores sobremesas é mel de engenho com farinha. O mesmo para rapadura pilada sobre coco ralado. Tudo se impõe na maneira de servir, abalizada pela segurança da anfitriã.

Lagom

Embora não seja novo, o pitaco é o anel Oura Ring, tecnologia finlandesa que monitora batimentos, níveis de estresse, recuperação diuturna, temperatura, respiração e qualidade de sono — tudo isso por meio de sinais transmitidos para um smartphone. As informações chegam num formato tipo hipertexto. É um top gadget.

Embaixadora

Natália Fernandes usou o púlpito no Wine Fest, ontem. Na programação, degustação guiada e harmonizada, contando com a presença de 40 rótulos de 8 países.

Bons votos

Sabedoria judaica

“A bênção da casa desce pela mulher.”

E mais...

