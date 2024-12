Crônica de gratidão e despedida

Foto: César Sallum/Divulgação Marília Lovatel

Eis que chegamos à crônica 135 no último domingo de 2024. E esta precisa ser uma crônica de gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Devo ainda me valer da oportunidade para expressar meu contentamento pela companhia na leitura dominical.

A disciplina de escrever semanalmente tem contribuído para a afinação interna. Por isso, confesso as agradáveis surpresas e a alegria de ouvir as impressões de quem lê esta coluna e guarda títulos, elege temas e trechos preferidos, porque de algum modo se identificou com eles.

Eis que chegamos aos últimos dias de 2024. Sim, esta é uma crônica de despedida de tudo que foi ruim e trouxe desânimo no intervalo de 12 meses. Aproveito o momento de reflexão para deixar em 2024 o que não quero e não vou levar comigo adiante.

Espero que fiquem para trás as dificuldades enfrentadas por quem se viu no espelho dos meus textos e deu um sentido maior à minha escrita. Porque a reciprocidade é justa. Porque é hora de restituir o verniz à esperança que ficou opaca como um sapato gasto. Porque a ideia de que o próximo ano será melhor nos empurra para frente.

Leia mais Por que tiramos os enfeites da caixa sob a cama Sobre o assunto Por que tiramos os enfeites da caixa sob a cama

2025 se aproxima com as crônicas que escreverei, as felicidades que nem sequer imagino e aquilo de que me desprenderei quando brindar a chegada de 2026.

Porém, não apressemos o tempo nem o percamos. Que estejamos simplesmente prontos e serenos para vivê-lo. Que venha a crônica 136, a primeira do ano novo, e todas as demais. E sigamos juntos nesses encontros literários que me fazem tanto bem. Que assim seja.