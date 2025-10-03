Abraçar com arte

A primeira vez que uma imagem barroca capturou o meu interesse foi em 1988. Lembro-me perfeitamente. Ela não estava na parede de um museu ou no ambiente sacro de uma igreja mineira, mas na capa de um livro. "Narciso", com datação situada no período entre 1597 e 1599, do mestre italiano Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio, agiu sobre mim com a força de um ímã, infalível para arrastar os leitores ao texto. Foi também o meu primeiro contato com um "best-seller".

Eu, aos 16 anos, então estudante do Ensino Médio, com bagagem literária insipiente, porém, com a sensibilidade que me valia de modo a não deixar passar despercebido o êxtase diante do belo. No foco da minha atenção, o jovem protagonista do mito clássico e seu olhar admirado para o próprio reflexo. E o triste desfecho: incapaz de escapar da paixão arrebatadora por si mesmo, ele morre afogado.

Também não consegui me libertar da capa da primeira edição de "O alquimista", lançado pela Editora Rocco. Por isso, entendo a escolha de Paulo Coelho. Segundo o teórico renascentista Leon Battista Alberti, o tema atraía especialmente os artistas, razão para afirmar que o inventor da pintura foi Narciso: "O que é a pintura senão o ato de abraçar por meio da arte a superfície da água?".

A obra, pintada por volta de 1599 em óleo sobre tela, repousa na Galleria Nazionale d'Arte Antica, em Roma. Passados 37 anos desse deslumbramento inaugural, veio a oportunidade de eleger um quadro para compor a capa de meu livro "O despojo do caramujo", disponível no formato e-book pela Amazon. E caí de amores por uma natureza morta, intitulada Canestra difrutta. Trata-se de um arranjo com frutas de verão, acomodadas em uma cesta de vime, cuja posição sugere um equilíbrio precário, à beira da superfície que a sustenta. Contra o fundo claro, um pêssego, uma maçã, quatro figos — dois brancos e dois roxos —, um marmelo, quatro cachos de uva — pretas, vermelhas, douradas e brancas.

Diferentemente do que ocorre em "Narciso", com a sua evidente marca barroca representada no jogo de luz e de sombra, a canestra exige um pouco mais do observador para que ele reconheça a oposição frescor versus decadência da natureza, a ordem harmônica na paralisia e a iminência do movimento, da queda prevista — ou esperada. Na imaginação, antecipamos a cesta virada, as frutas espalhadas, a paz desfeita.

Contudo, surpresa foi descobrir que as duas obras de arte haviam sido executadas pela mão do mesmo gênio, Caravaggio. Talvez não tenha sido coincidência e a explicação esteja nos recônditos do inconsciente. Quem sabe a primeira, guardada em minha memória juvenil, tenha chamado a segunda, quase quatro décadas depois. Assim, se a capa do meu livro despertar o apetite para a leitura, direi "estava escrito", "tinha que acontecer", Maktub - como o alquimista.



