Líder classista, empresário do setor de farmácias, é diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 2018 Maurício Filizola opinião

O Alicerce enverga, mas ninguém quer ver

O Judiciário, confundido com palanque. O Legislativo, convertido em balcão. O Executivo, muitas vezes mais preocupado em apagar incêndios do que em construir caminhos. No meio disso, o povo ajustando o sofá, pendurando quadros tortos para disfarçar a parede torta