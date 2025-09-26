Logo O POVO+
"A sabedoria do copo"
Foto de Maurício Filizola
clique para exibir bio do colunista

Líder classista, empresário do setor de farmácias, é diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 2018

Maurício Filizola opinião

"A sabedoria do copo"

Tem gente que carrega dores por décadas. Que faz da culpa sua morada. Que transforma o medo em rotina. Que adota o cansaço como estilo de vida. E quanto mais segura o copo, mais a vida se torna insuportável. Não porque os desafios aumentaram. Mas porque o braço já não aguenta mais

Se tem algo que aprendi ao longo da vida — e, especialmente, nos dias em que o coração pesa mais do que a agenda — é que o sucesso não está em carregar o mundo nas costas, mas em saber quando é hora de pousar o copo. Sim, o copo.

Você já segurou um copo d’água por alguns minutos? É leve, quase imperceptível. Agora tente segurá-lo por uma hora inteira. Ele começa a pesar. E se estender o tempo… bom, vai chegar o momento em que aquele mesmo copo, com seus meros 250 gramas, parecerá uma âncora. A questão nunca foi o peso em si. É o tempo.

E, meu amigo, minha amiga, é assim que a vida funciona. Quantas vezes insistimos em segurar problemas como se nossa identidade dependesse deles? Quantas vezes nos apegamos a mágoas antigas, cobranças desnecessárias, pressões que já poderiam ter sido aliviadas — mas que teimamos em manter entre os dedos, como se fossem provas de força?

Eu mesmo já fiz isso. Já segurei demais. Já achei que o sucesso era provar que aguentava. Que ser líder era suportar tudo calado. Que ser empresário, pai, marido, cidadão, era carregar o fardo sem reclamar, sem descanso, sem pausa. Até que o braço tremeu. Até que o coração pediu silêncio.
Até que o corpo falou o que a alma já gritava há tempos: solta o copo.

E veja, não estou dizendo para fingir que os problemas não existem. Longe disso. Mas existe uma diferença brutal entre enfrentar um problema… e se tornar refém dele.

Tem gente que carrega dores por décadas. Que faz da culpa sua morada. Que transforma o medo em rotina. Que adota o cansaço como estilo de vida. E quanto mais segura o copo, mais a vida se torna insuportável. Não porque os desafios aumentaram. Mas porque o braço já não aguenta mais.

O sucesso, esse que a gente busca todos os dias — nos negócios, nas relações, nas instituições que representamos, na jornada interior —, não é sobre fazer tudo o tempo todo. É sobre saber a hora certa de respirar. De descansar. De pausar. De olhar pro copo com carinho e dizer: “Hoje não. Agora eu preciso de leveza.”

Essa consciência não é fraqueza. É força. É maturidade. É inteligência emocional. Porque é só com a mente leve que a gente enxerga saída onde antes só via parede.
A mente cansada constrói labirintos. A mente descansada encontra portas.

E por isso eu te digo — como alguém que já carregou demais e aprendeu, com certo custo, o valor do alívio: o que pesa não é a vida. É o apego.

Soltar o copo não é desistir. É se preparar para segurar o que realmente importa.

Então da próxima vez que sentir que o mundo está demais, que a rotina está massacrando, que o coração está murcho de tanto esforço… pare. Respire. Reavalie. Talvez você só esteja segurando um copo há mais tempo do que deveria.

E, quem sabe, nesse exato momento, tudo o que você precisa para crescer, ressignificar e renascer… seja soltar.

Foto do Maurício Filizola

Análises. Opiniões. Fatos. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?