Caminhos de Propósito

Foto: Divulgação CHAPA eleita, com Maurício Filizola e José Roberto Trados, tomará posse em novembro

Há datas que não são meras coincidências — são alinhamentos simbólicos que o tempo escreve com a tinta da providência. Este ano, o destino nos presenteia com uma dessas raras sinfonias do acaso: José Roberto Tadros, nosso presidente, completa 80 anos de vida em 28 de novembro, ao mesmo tempo em que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo — a nossa CNC — celebra igualmente oito décadas de existência em 30 de novembro.

Ambos nascidos em 1945, um homem e uma instituição tornaram-se, ao longo da jornada, espelhos um do outro. A CNC nasceu como voz unificadora do empresariado nacional, guardiã dos valores do trabalho, da livre iniciativa e do desenvolvimento do Brasil. Tadros, por sua vez, nasceu sob o signo do empreendedorismo, forjado na tradição familiar de quem compreende o comércio não apenas como atividade econômica, mas como uma vocação de servir à sociedade.

Formado em Direito, mas movido pelo senso prático da vida real dos negócios, ele ingressou cedo no mundo empresarial, aprendendo que liderar é antes de tudo ouvir, compreender e transformar. Sob sua condução, a CNC reafirmou o papel de mediadora entre o poder público e o setor produtivo, mantendo a essência de quem entende que o progresso só tem valor quando é coletivo.

A liderança de Tadros é a síntese da liderança servidora — aquela que inspira, acolhe e conduz com propósito. Ele é o tipo de líder que vê o poder não como palco, mas como ponte; não como privilégio, mas como dever. Sob seu olhar sereno e firme, a Confederação encontrou equilíbrio entre tradição e modernidade, entre a defesa institucional e a visão de futuro.

E talvez seja isso que faz a coincidência dos 80 anos ter tanto significado. Porque tanto ele quanto a CNC representam mais do que números redondos — representam ciclos de entrega, de aprendizado e de legado. São 80 anos de vida e de instituição pulsando em uníssono, ensinando-nos que o verdadeiro valor do tempo está em como o usamos para servir.

Hoje, ao celebrarmos essas duas trajetórias que se entrelaçam, rendemos homenagem a um homem que, com sabedoria e serenidade, ajudou a escrever capítulos essenciais da história do empresariado brasileiro. E celebramos também a CNC, essa casa que há oito décadas é voz, escudo e bússola do comércio nacional.

Parabéns, Presidente Tadros. Parabéns, CNC.

Que o futuro seja a continuidade luminosa dessa história compartilhada — feita de trabalho, ética e propósito. Porque quando a idade e a essência caminham juntas, o tempo deixa de ser apenas contagem… e passa a ser legado…



