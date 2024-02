Explorando Mundos: a diversão de jogar jogos Metroidvania

Foto: Steam | Divulgação Dead Cells, um dos melhores representantes do estilo metroidvania atual

A principal característica dos jogos Metroidvania é a exploração não linear de um mundo interconectado. Você começa com habilidades básicas e, conforme avança, desbloqueia novas habilidades que abrem caminho para áreas anteriormente inacessíveis. Essa progressão gradual cria uma sensação de descoberta constante e incentiva a revisitar áreas para encontrar todos os segredos escondidos.

A variedade de ambientes e inimigos é realmente impressionante. De florestas exuberantes a cavernas escuras e instalações futuristas, cada área possui sua própria atmosfera e desafios únicos. Além disso, os chefões são frequentemente o destaque dos jogos, exigindo estratégia e habilidade para derrotá-los e seguir na história.

A progressão de habilidades é extremamente gratificante. Ao desbloquear uma nova habilidade, como um pulo duplo ou uma arma poderosa, você não apenas se torna mais forte, mas também abre novas possibilidades de exploração do mapa. Essa sensação de evolução constante mantém os jogadores engajados e motivados a continuar avançando na história.

Entre os exemplos de sucesso do estilo estão "Hollow Knight", um título aclamado pela crítica que combina uma jogabilidade desafiadora com um mundo encantador e sombrio; "Dead Cells", conhecido por sua ação frenética e geração procedural de níveis; "Ori and the Blind Forest", que cativou os jogadores com sua história emocionante e visual deslumbrante; "Bloodstained: Ritual of the Night", um sucessor espiritual da série Castlevania, repleto de nostalgia e inovação; e "Axiom Verge", que oferece uma experiência sci-fi única, repleta de mistérios a serem desvendados.

Além da exploração e combate, muitos jogos metroidvania também apresentam uma narrativa envolvente. Por meio de diálogos, textos e eventos no jogo, os jogadores mergulham em histórias muitas vezes complexas porém, cativantes e que exploram temas profundos e até emocionais.

Em resumo, jogar jogos metroidvania é uma experiência única e empolgante. A combinação de exploração, progressão de habilidades e narrativa rica cria mundos envolventes que cativam os jogadores por horas a fio.

Não raro você se vê naquele velho dilema: - "Vou dormir ou tento passar de fase só mais uma vez?" Quem curte o estilo e está lendo essa coluna neste momento, deve estar dando um sorrisinho de canto de boca e pensando… "Te entendo cara!"

Então, se gostou de todos esses elementos que escrevi acima, os jogos metroidvania são definitivamente uma escolha excelente voce se divertir.