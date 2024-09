Cansei de MMO

Foto: Reprodução | Internet Será se ainda vale a pena gastar horas e horas em jogos do estilo MMO?

Sério, bicho, já faz um tempão que jogos ao estilo MMOs (sigla para Massively Multiplayer Online) como o World of Warcraft ou LineAge 2, não estão mais me empolgando tanto quanto antes. No começo, era uma maravilha! O mundo era gigante, cheio de gente para jogar junto, explorar e completar missão. Mas, depois de tanto tempo, eu tô sentindo que a fórmula já tá meio batida, sabe? As missões do jogo parecem sempre iguais, e as mecânicas já não têm mais aquele brilho de antigamente. Aí meu querido, paciência tem limite, né?

Hoje em dia, fico pensando: "Será que realmente vale a pena gastar horas e horas farmando item para um personagem que, no final das contas, só vai ficar obsoleto na próxima expansão?" Pra mim, o desgaste já esta pesando. Os amigos mais chegados estão curtindo jogos que trazem uma emoção rápida, tipo um “Fortnite” ou “Valorant”. Jogos que em meia hora, tu já jogou uma partida e ainda saiu com a empolgação lá no alto, sem ter precisado ficar preso em uma campanha eterna, limitado a algumas poucas classes de personagens e tendo que pagar caro por cada nova expansão para continuar fazendo as mesmas coisas… Argh!

Outro ponto é que eu tô curtindo muito mais jogos com foco na história e na experiência solo. Sabe aquele jogo que te prende desde o começo, com uma narrativa envolvente e um mundo detalhado? Pega “The Witcher 3” ou “Elden Ring”, por exemplo. É outro nível, mermão. Tu joga no teu ritmo, aproveita cada detalhe, sem depender de raid ou de esperar os amigos ficarem online e entrarem no mesmo servidor. É só sentar, jogar e se perder na história. E olha que na coluna anterior, como um agravante do meu estado, eu ainda falo do meu recente apreço por jogos de campanha curta e as vantagens de finalizar um por semana. Tão brutalmente diferentes dos MMOs.

Agora, não dá pra negar que os MMOs ainda têm seu público fiel, e tem gente que não larga esse osso por nada. Para essa galera, é quase um estilo de vida. Eu mesmo, meses atrás, escrevi aqui uma coluna falando da minha volta ao World of Warcraft depois de uma década afastado… Mas, pra mim, parece que esses jogos estão sempre pedindo demais e dando de menos. - E que no caso do WOW pede o pagamento de uma salgada mensalidade - Não é mais aquela diversão relaxante, virou um trabalho paralelo que exige dedicação e eu já estou cansado de upar personagem só pra no fim das contas o jogo me sugar mais horas com atualizações e eventos repetitivos.

No fim das contas, eu estou pendendo pra largar os MMOs de vez e me jogar em experiências mais intensas e dinâmicas. Claro que cada um tem seu gosto, e não tô dizendo que o estilo tá morto nem nada, mas, pra mim, já deu. Sem tempo irmão! Prefiro jogos que me entreguem emoção sem pedir tanto em troca.

O final de semana ainda é tempo de assistir uma série com a minha amada Florzinha, gravar uns podcasts de games e ainda dar aquele plantãozinho focado nas eleições aqui de Fortal City. Bora ver o que o futuro ainda reserva aos MMOs, mas por enquanto, estou fora!