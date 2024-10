Painel debate como a Inteligência Artificial está transformando o mundo dos games e do audiovisual

Foto: Reprodução | Mercado Audiovisual do Nordeste 5º MAN - Mercado Audiovisual do Nordeste, acontece entre os dias 15 e 18 de outubro no BNB Passaré

A transformação que a Inteligência Artificial trouxe para o mundo dos games vai além de gráficos realistas ou da criação de personagens mais inteligentes. Ela está mudando a maneira como jogamos, como desenvolvemos novos games e como consumimos conteúdo relacionado. Por isso, discutir o impacto e o futuro dessa tecnologia no Brasil me parece ser cada vez mais um tema recorrente.



Dito isso, aproveito a coluna de hoje para dar uma dica sobre um painel bem interessante que irá ocorrer nesta sexta-feira, 18/10, às 10h da manhã, no auditório Celso Furtado, no BNB Passaré com acesso Gratuito.

O painel que tem como título a “Inteligência Artificial no Game e Audiovisual” faz parte da programação do 5º MAN - Mercado Audiovisual do Nordeste, que se encerra nesta sexta-feira, e conta com a participação de Rodrigo Terra, presidente da Abragames, e Marcos Alves de Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura. A mediação será de Everton Krystian, coordenador de TI da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.



É uma boa oportunidade para aprofundar esse debate em um espaço legal para a troca de ideias entre gamers, desenvolvedores e representantes da indústria. E olha só, o Brasil como um mercado pungente nos games nos últimos anos precisa se posicionar na vanguarda dessa inovação.



Os games de hoje são muito mais que simples joguinhos de diversão, eles são grandes produções que rivalizam com os melhores filmes e séries — lembra que até comentei sobre isso na coluna passada? E a integração de IA com técnicas de audiovisual está criando um mercado imenso e cheio de possibilidades para desenvolvedores, roteiristas e criadores de conteúdo.



Afinal meus amigos, a IA veio pra ficar e quem não se adequar ficará sentado vendo o barco passar.

SERVIÇO

Evento: 5º MAN - Mercado Audiovisual do Nordeste, painel Inteligência Artificial nos Games e Audiovisual

Onde: Auditório Celso Furtado no BNB Passaré

Quando: Sexta-Feira, 18/10 ás 10h

Preço: Gratuito

Confira a programação completa do evento AQUI.