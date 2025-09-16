clique para exibir bio do colunista Juiz federal, foi vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe/2010-2012). É professor em cursos de pós-graduação e professor convidado da Escola da Magistratura Feral da 5ª Região (Esmaf), da Escola da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) e da Escola de Administração Fazendária (Esaf). É autor dos livros Nagibe Melo opinião A preciosa Democracia Pela primeira vez, pessoas são condenadas por esses crimes. Não são quaisquer pessoas, mas um ex-Presidente, quatro comandantes das Forças Armadas, um tenente-coronel e duas autoridades do alto escalão da República