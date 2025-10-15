Nagibe Melo: Brasília, Arte e Democracia

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Brasília 60 Anos - Esplanada dos Ministérios

Brasília é, ela mesma, uma obra de arte. Nesse aspecto é linda, deslumbrante. Não gosto muito como cidade. Não há esquinas. Tudo é milimetricamente planejado: o setor dos hotéis, o setor comercial, o setor industrial. Há muitos prédios retangulares sem graça e todos os prédios importantes foram projetados pelo mesmo genial arquiteto.

Sinto falta de outros arquitetos, de estilos diferentes, de um pouco de energia caótica. Às vezes, penso que é tudo tão ordenado fora, tão monotemático, que o caos fica para dentro. Por fora, tudo lindo e ordenado; por dentro, tudo meio enviesado. Brasília esconde alguma coisa, como todos nós.

Sempre vou a Brasília a trabalho. Nunca tenho tempo de procurar o escondido, de namorar a cidade. O Congresso Nacional é portentoso. A Catedral, deslumbrante. O Parque da Cidade, imenso. O Itamaraty sozinho vale uma visita.

Foi lá que encontrei uma mulher em êxtase, os seios turgidos, muitos cabelos e braços abraçados, tudo transformado numa dança caótica. O Canto da Noite é da genial Maria Martins, uma artista brasileira que continua desconhecida para a maioria.

Eu passaria horas olhando para aquela escultura. Para senti-la, é preciso andar ao redor, dançar com a mulher que canta. A mulher está pousada no meio de um jardim de Burle Marx. Na sala ao lado, outra mulher é seguida por sua sombra, duas serpentes a ponto de abocanhá-la, as mãos sedentas, os braços enrolados tentando conter o que não deixamos sair.

As esculturas parecem grotescas, mas são sublimes, poderosas, arrebatadoras. Maria Martins parece dizer que é preciso colocar para fora o que está escondido. Integrar as sombras, permitir que a ordem e o caos dancem juntos.

Acho que é isso que me enerva em Brasília. Tudo parece muito ordenado. Aqueles prédios ficam mais bonitos quando me dou conta que são imperfeitos, como somos imperfeitos. Quando me dou conta de que a própria democracia é imperfeita, que o poder corrompe e, no fundo, é ele mesmo fake. O que me consola é saber que a Arte e a Democracia talvez sejam as duas melhores maneiras de integrar as sombras e transformá-las em luz.

