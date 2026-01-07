Não temos santos

Foto: MARTIN BERNETTI / AFP Donald Trump afirmou no sábado que as forças americanas capturaram o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, após bombardear a capital Caracas e outras cidades

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela, capturaram Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Eles responderão nos EUA por conspiração para o narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína, posse e uso de armas de guerra. Segundo os americanos, Maduro lideraria o chamado Cartel de los Soles.

Um acontecimento impressionante: o líder de um Estado soberano preso, sequestrado e julgado por outro Estado, sem amparo nas normas de Direito Internacional. Se isso acontece com a Venezuela, pode acontecer com qualquer outro Estado. O uso do poder pela força, não pelo Direito. Estamos, então, além do Direito? Tudo é possível para o mais forte?

Pipocam opiniões para todos os gostos, cada uma fiel ao seu campo ideológico. Ouvi um comentarista dizer que a ordem mundial foi alterada. Pode ser, mas não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é vaidade, ou melhor, tudo é pelo dinheiro, pelo poder, pelo petróleo. Coisas assim acontecem desde que o homem começou a andar sob dois pés.

Na última vez, os EUA invadiram o Panamá, capturam Manuel Noriega, julgaram-no e condenaram-no por extorsão, tráfico de drogas lavagem de dinheiro. Não tem nenhum santo nessa história, mas tem nós, que queremos ser santos. O homem é isso. Amém. Aspiramos às coisas virtuosas. Quem diz o que é virtuoso então? O mais forte? Tudo é muito complicado. Nossa vã filosofia é bem mais simples que a ganância que se esconde na realpolitik.

Quando o princípio da autodeterminação dos povos nasce como ideia política no Iluminismo, está fortemente atrelado à democracia e à liberdade individual. Há um razoável consenso no Direito Internacional de que a autodeterminação não legitima golpes de Estado, regimes tirânicos, com exclusão política de grupos minoritários ou opositores.

Como ascender aos céus? Não sei, desconfio que alguns valores são essenciais. Respeito incondicional pelos seres humanos, iguais em dignidade e direitos, respeito pelas minorias, pela liberdade individual. Tenho certeza que não temos santos. Do lado de qual pecador você escolhe ficar?

