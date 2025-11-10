Maiores empresas do País: cearenses bem na fita

Foto: BARBARA MOIRA, em 04.05.2021 Fotos da fachada da Pague Menos da Santos Dumont

Saiu o ranking Veja das mil maiores empresas do País por receita líquida. Decidi trabalhar com as 500 maiores, um recorte de faturamento líquido próximo de R$ 2 bilhões.

Como é de se esperar, as estatais federais e estaduais estão na cabeça entre as maiores. As mineradoras incluídas no bloco, ao lado do forte varejo nacional.

O Ceará ficou muito bem na fita, por uma razão: nossas empresas privadas são destaques de desempenho, o que não acontece na maioria dos estados, onde estatais predominam.

Dentre as dez maiores em receita líquida no nosso Estado, somente uma é empresa pública, no caso a Cagece. As demais são por legados de nossos empresários, nordestinos que se destacam por suas capacidades empreendedoras.

Mais uma vez está fora da lista entre as maiores o Grupo Édson Queiroz, que, olhado por empresas, teriam destaque pelo menos três das que compõem o Grupo. Por ser um grupo familiar de personalidade jurídica limitada, escusa-se participar de rankings, mas o GEQ é reconhecidamente gigantesco, em patrimônio e faturamento.

Vejamos agora as dez maiores em receita líquida em 2024: