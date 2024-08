O alerta do Setembro Amarelo para o ano inteiro

Foto: Arquivo Pessoal MARCELO Veras, médico e psicanalista, autor do livro "A Morte de Si"

A angústia é algo inquietante e de uma verdade, muitas vezes, impronunciável. Talvez, por essa razão, ela desafie a todos nós: como lidar com algo sobre o qual nem sempre conseguimos falar?

Com a proximidade das campanhas do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) prometem uma série de ações para apoiar e conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e para tentar diminuir as estatísticas de morte. A mensagem para este ano é clara: "Se precisar, peça ajuda!" Essa é uma conscientização importante, e o apoio de profissionais habilitados na hora certa faz a diferença.

Ainda é muito difícil falar sobre as perdas provocadas pelo suicídio, mas não é mais possível fugir do assunto: de fato, atualmente é uma questão de saúde pública grave e que afeta milhões de pessoas no mundo. Conforme estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), houve um crescimento das estatísticas dos casos, apesar das subnotificações.

Portanto, esse não é um problema apenas de quem sofre com angústia e depressão, e não pode ser lido apenas como uma questão individual, sendo preciso um esforço para compreender o que está acontecendo. Como diz o médico e psicanalista Marcelo Veras, autor do livro "A Morte de Si", é preciso entender as dores apresentadas e o que as pessoas estão querendo realmente eliminar.

O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti, falecido em 1986, deixou uma frase importante para essa reflexão: "Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente". E fica a pergunta: quem está realmente doente? Será que são apenas as pessoas que não conseguiram se adaptar?

Quem não resistiu certamente deixa uma mensagem forte sobre uma dificuldade cuja solução não se resolve apenas com medicações. É preciso muita coisa: a união de mãos amigas; acolhimentos em momentos de crise; e lugares de apoio e solidariedade nas horas em que as palavras fogem - e isso deve ser feito ao longo de todo o ano.

Felicidade no trabalho

As empresas estão preocupadas com o clima no trabalho e a felicidade tem se transformado em indicador - atualmente isso também tem sido um sinalizador de eficiência nas organizações. Há um consenso de que, quando os funcionários se sentem felizes e satisfeitos em suas funções, isso não apenas melhora a sua motivação e produtividade como também contribui para um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo, reduzindo índices de rotatividade, estresse e doenças. O engenheiro José Luiz Miranda, um dos defensores desse modelo de gestão, será um dos palestrantes do Fórum IEP de Sustentabilidade. O evento gratuito, a ser realizado nos dias 12 e 13 de setembro, no Shopping RioMar Fortaleza, pretende discutir essas questões.

Vagas para pediatras

O Programa de Fellowship Médico da Hapvida NDI e do IDOMED está com duas vagas para pediatria em Fortaleza. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro. As duas vagas de Pediatria são para o Hospital Luís França.

Próteses oculares

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) realizou um mutirão para entrega, adaptação e substituição de próteses oculares (olhos artificiais ou lentes que substituem olhos ausentes). O objetivo era zerar a fila dos 90 pacientes que aguardavam pelo procedimento realizado através do Programa de Prótese Ocular da unidade. Pelas informações do hospital, todos os pacientes inscritos já são acompanhados na unidade e, antes de passar pelos procedimentos, são avaliados por especialistas.