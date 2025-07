Anvisa aprova novo tratamento contra câncer de próstata

Foto: Arquivo Pessoal /Dr. Eduardo Cronemberger Laboratório onde foi desenvolvido a pesquisa

O tratamento do câncer de próstata tem conseguido avanços no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma combinação de medicamentos que promete oferecer nova esperança para pacientes com um tipo agressivo da doença.

A aprovação se refere à terapia combinada de medicamentos como o Talzenna (talazoparibe) com enzalutamida, ambos desenvolvidos pela farmacêutica Pfizer. Essa nova opção terapêutica é indicada para o estágio mais avançado do câncer de próstata (fase metastática), especialmente para homens cujos tumores continuam a crescer mesmo após o bloqueio hormonal.

A combinação de medicamentos, segundo informações do laboratório Pfizer, reduziu em 55% tanto os riscos de progressão do tumor e da morte em pacientes com mutações no gene HRR quanto a incidência de doenças metastáticas resistentes ao bloqueio hormonal.

Mais um ganho da ciência, e uma melhor sobrevida aos pacientes com câncer.

Segundo tipo de tumor mais comum no Brasil

O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais comum entre homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. De acordo com dados médicos, entre cinco e sete anos após o diagnóstico, até 20% dos pacientes desenvolvem a forma metastática da doença; desse grupo, cerca de um a cada quatro homens apresenta as mutações no gene HRR, um fator associado a um prognóstico desfavorável.

"Receber a notícia de que o tumor não está respondendo aos tratamentos de bloqueio da testosterona pode ser devastador para homens que estão lutando contra o câncer de próstata há muito tempo. Esses pacientes precisavam urgentemente de novas opções terapêuticas", afirma Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil. Com essa nova aprovação, a expectativa é de que pacientes brasileiros com câncer de próstata avançado tenham acesso a um tratamento mais eficaz.

Drogas mais eficientes contra obesidade

Os laboratórios entraram em uma verdadeira corrida para a fabricação de drogas mais eficientes contra o diabetes e a obesidade. A farmacêutica Novo Nordisk anunciou recentemente os resultados de estudo que avaliou a eficácia da semaglutida 7,2 mg (Wegovy®) em pessoas com obesidade e sem diabetes.

Os dados revelaram uma perda de peso média de 21% nos participantes que utilizaram a dose mais alta de Wegovy® ao longo de 72 semanas. Conforme os estudos, há amplos benefícios do uso do medicamento em pacientes com doenças cardiovasculares ou hepáticas, osteoartrite de joelho, pré-diabetes e diabetes tipo 2.

A questão da rapidez da perda de peso parece superada. Os médicos, entretanto, terão de pensar em outros aspectos da saúde do paciente diante de uma perda rápida de peso, além de eventuais comorbidades que possam ser atreladas aos tratamentos.