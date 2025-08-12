Busca por psiquiatra cresceu 44% em 5 anos

Foto: Maria/adobestock Pesquisas mostram aumento da busca por psiquiatras

.

A busca por psiquiatras no Brasil cresceu 44% em cinco anos. Esse dado, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), é um reflexo direto da crescente crise de saúde mental, intensificada após a pandemia. Segundo o IESS, o número de consultas psiquiátricas saltou de 3,4 milhões para 4,9 milhões no país.

Apesar do aumento na procura, o Brasil enfrenta um grande problema estrutural e de recursos: a falta de profissionais. No Ceará, por exemplo, a situação é particularmente preocupante. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Estado tem menos da metade do número ideal de psiquiatras para atender a população, quando comparado às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Até o final de 2024, o Ceará contava com apenas 314 psiquiatras em unidades de saúde, quando o ideal seriam 920 para atender a população de forma adequada.

Uma proposta para melhorar o cenário

Em meio a esse cenário desafiador, a Afya Educação Médica (um hub de educação e tecnologia) lança uma iniciativa para capacitar mais profissionais na área. Em celebração ao Dia do Psiquiatra, a instituição promove o projeto "Degustando Especialidades Médicas", com uma edição especial dedicada à Psiquiatria.

O evento é uma oportunidade para médicos que desejam conhecer ou se aprofundar na especialidade. Ele contará com a participação da psiquiatra Susana Marcela Pineida Ramírez, que apresentará os desafios da profissão.

O encontro acontecerá no dia 21 de agosto, às 19 horas, na sede da Afya (Rua Vicente Linhares, n° 500 - Aldeota, em Fortaleza). A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site da instituição.

Foto: Divulgação Capa do livro do Entre Fios e Nós, do médico e escritor Valdester Cavalcante

"Entre fios e nós"

O cirurgião cardíaco pediátrico e escritor Valdester Cavalcante Pinto Júnior será homenageado com o Título de Cidadão Cearense em uma solenidade na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). A cerimônia, proposta pelos deputados Guilherme Sampaio e Leonardo Pinheiro, ocorrerá amanhã, às 17 horas, no Plenário 13 de Maio.

Durante o evento, será lançado o livro "Entre Fios e Nós", no qual o autor compartilha sua trajetória profissional. A obra aborda os desafios da sua profissão e os dilemas familiares e pessoais de quem dedica a vida a salvar corações de crianças.



Mutirão de pressão

No próximo sábado, a partir das 9 horas, a farmacêutica EMS fará uma mobilização nacional para a aferição da pressão arterial. O trabalho faz parte da campanha "É de Coração", realizada em parceria com a empresa Omron Healthcare Brasil. No Ceará, a farmácia Pague Menos 100 pretende fazer a aferição de aproximadamente duas mil pessoas. A mobilização nacional pretende entrar para o Guinness World Records.

Foto: Arquivo pessoal Fonoaudióloga Ariane Bonucci

Escute bem

Hoje, às 13 horas, na live do canal Ciência & Saúde, do O POVO, no YouTube, vamos entrevistar a fonoaudióloga Ariane Bonucci. Ela irá explicar por que a perda auditiva representa um risco maior para o desenvolvimento de demência.

