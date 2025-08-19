Coração: protocolo inovador chega a hospitais do Ceará

Foto: Divulgação/Letícia Amaral Equipe de cirurgia aplica novo protocolo

Já imaginou passar por uma cirurgia cardíaca e receber alta em apenas três dias? O que antes parecia impossível, agora é a realidade para alguns pacientes no Ceará. Graças a um protocolo inovador, o tempo de internação e o risco de complicações são drasticamente reduzidos, tornando a recuperação muito mais rápida e humana.

O Protocolo ERAS (sigla em inglês para Recuperação Aprimorada Após a Cirurgia), que já era usado em cirurgias gerais na Europa, foi adaptado no Ceará para a área cardiovascular pelo cirurgião Juan Mejia e sua equipe no Hospital da Unimed. Após três meses de sucesso, a iniciativa está sendo levada para o setor público, começando pelo Hospital de Messejana.

Como funciona?

O sucesso do protocolo está no preparo. Cerca de 15 dias antes da cirurgia, o paciente recebe um acompanhamento completo, que inclui uma equipe multidisciplinar com nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo. Esse cuidado prévio garante que o paciente chegue ao procedimento em sua melhor condição física e mental, otimizando a recuperação.

Os resultados são impressionantes: a média de internação, que antes era de sete dias, caiu para apenas três. Além disso, o protocolo reduz os riscos de complicações e proporciona uma experiência mais humanizada.

Menos tempo na UTI e mais qualidade de vida

Para o Dr. Mejia, os números falam por si. "Nosso projeto piloto mostra que 90% dos pacientes de cirurgia cardíaca já saem da sala de cirurgia sem a necessidade de aparelhos para respirar. Em apenas 8 horas de UTI, eles já conseguem sentar na cama, e em 24 horas, já estão caminhando", ele explica.

Os ganhos não são apenas para os pacientes. O protocolo também traz benefícios significativos para as instituições de saúde, como a redução de custos hospitalares em até 30% e a otimização de leitos.

Os resultados completos do protocolo serão apresentados hoje, a partir das 14 horas, no Pré-Congresso Cearense de Cardiologia, no Hotel Oásis Atlântico.

Hapvida lidera a categoria de planos de saúde

A nova edição da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind 2025-2026 revela as marcas mais lembradas pelos cearenses. Na categoria de planos de saúde a operadora Hapvida foi a grande ganhadora. A empresa foi citada espontaneamente por 46,8% dos entrevistados, mantendo sua liderança no ranking.

Em segundo lugar, a Unimed foi mencionada por 35,1%. A lista segue com Bradesco (1,3%), SUS (1,3%), IPM (1,1%) e Cartão de Todos (1,0%). A pesquisa, que avalia 25 categorias de produtos e serviços, destaca a Hapvida com 10 vitórias em 16 edições, um empate técnico com a Unimed como a marca mais vitoriosa na história da categoria. Em 2002, quando a pesquisa ainda se chamava "Marcas do Ceará", a Unimed havia conquistado a liderança com 50% das citações.

Parceria com o governo federal

A Hapvida também ganhou destaque ao se tornar a primeira instituição privada a aderir ao programa federal "Agora Tem Especialistas". O objetivo da iniciativa é reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias especializadas.

A parceria foi formalizada em uma cerimônia no Hospital Ariano Suassuna, no Recife, com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do Prefeito do Recife, João Campos.



