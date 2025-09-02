Ex-ministro no grupo Kora Saúde e Oto Crio

Foto: Divulgação/Iratuã Freitas Nelson Teich, ex-ministro da Saúde

O médico oncologista Nelson Teich, ex-ministro da Saúde com breve passagem pelo cargo no governo Bolsonaro (deixou o posto em menos de um mês por divergir das políticas aplicadas), agora integra o conselho do grupo Kora Saúde e Oto Crio.

Teich pretende contribuir para a implementação de uma nova abordagem no tratamento do câncer, com o objetivo de ampliar o acesso aos cuidados. O especialista defende que médicos não precisam entender de economia, mas sim das melhores maneiras para cuidar dos pacientes. Apesar disso, ele reconhece as difíceis escolhas do dia a dia, como o impasse entre o custo dos tratamentos e as melhores soluções para quem está sendo atendido.

O discurso de Teich lembra o clássico dilema do bonde (no qual há o problema ético da escolha entre salvar uma pessoa ou salvar dezenas): isso depende, no caso, das limitações dos recursos e das políticas aplicadas. Na área oncológica, com tratamentos cada vez mais modernos mas de custos elevados (portanto, para poucas pessoas), infelizmente essa é uma questão muito presente. Como ajudar muitos a um custo elevado, afinal?

O especialista ressalta que a oncologia continua a ser a área com maior demanda por inovação e tecnologia, o que exige investimentos significativos. Ele lembra ter participado da criação da Lei do Câncer, sancionada em 2023, que define o cuidado oncológico no SUS. Apesar da sua importância, destaca a lacuna entre teoria e prática: "A lei funciona quase como uma lista de desejos; o maior desafio é fazer com que as coisas aconteçam", ressalta.

Medicamento e redução dos infartos

A rivalidade entre grandes laboratórios farmacêuticos tem se tornado um motor para novas pesquisas e aprofundamento de estudos médicos. Recentemente, a Novo Nordisk, fabricante do Wegovy®, apresentou dados importantes no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madri.

A pesquisa, chamada "estudo de vida real Steer", analisou o risco de eventos cardiovasculares adversos graves em pacientes com sobrepeso ou obesidade e doenças cardiovasculares pré-existentes que não tinham diabetes. O estudo comparou o uso de Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) com a tirzepatida, medicamento concorrente.

Os resultados do estudo foram os seguintes: para pacientes que mantiveram o tratamento de forma contínua, o Wegovy® demonstrou uma redução de 57% no risco de infarto, AVC e morte (cardiovascular ou por qualquer causa) em comparação com a tirzepatida.

Agora é esperar o que virá das marcas concorrentes.

Costume saudável

A nova edição do Costume Saudável, promovido pelo São Luiz Supermercado, promete muito calor em suas atividades. O evento, a ser realizado de 12 a 14 de setembro no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, deu uma prévia do que esperar, com uma aula de hot yoga no estúdio Vidya, destinada a influencers e jornalistas. Em uma sala aquecida a 40 graus, a professora Tati Fortes mostrou na prática os benefícios desse tipo de atividade aos participantes.

Durante o evento, o público poderá aproveitar uma academia ao ar livre, vivências esportivas, rodas de conversa sobre autocuidado e oficinas de gastronomia, além de conferir mais de 100 marcas presentes.

Aulões gratuitos

Seguindo a onda das atividades de bem-estar, o Grand Shopping, em Messejana, promove, durante este mês, aulas gratuitas de combat e balance — dinâmicas que misturam artes marciais e treinos cardiovasculares para estimular a queima calórica —, e também de fit dance.

O projeto, batizado de "Vem Viver", é uma parceria com a rede de academias Smart Fit. As atividades acontecem sempre às terças e quartas, às 19h, na praça de alimentação do shopping.