Millennials doentes e previsão de futuro difícil

Os chamados "millennials", nascidos entre 1981 e 1995, estão adoecendo mais. Foram quase 1 milhão de diagnósticos de câncer entre pessoas com menos de 40 anos em diversas regiões do mundo. As razões para esse aumento estão relacionadas a comportamentos e hábitos, além da falta de atenção à saúde dos mais jovens.

O câncer, normalmente associado ao processo de envelhecimento, está se tornando uma preocupação entre pessoas no início da vida adulta. De acordo com estudos publicados pela Esmo Open (revista científica da Sociedade Europeia de Oncologia Médica), houve uma elevação global de quase 80% em casos de câncer de início precoce entre 1990 e 2019, afetando indivíduos com idade inferior a 50 anos.

O grande alerta está no estilo de vida: dietas ricas em ultraprocessados, falta de atividade física e padrões ruins de sono, além de problemas como uso de antibióticos na infância, consumo de álcool, obesidade e maior exposição a poluentes. Ou seja: a geração que teve mais acesso a médicos, medicamentos e diagnósticos também adoece mais, pois está exposta a riscos maiores do que os seus pais e avós.

Esse estudo serve como um alerta importante para que possamos rever a qualidade do que consumimos e o processo de aceleração da vida. As projeções para o futuro não são nada animadoras, apontando para aproximadamente 35 milhões de pessoas doentes em 2050. Se nada for feito agora, teremos uma população mais velha e mais adoecida.

Câncer e o custo do transporte

Uma pesquisa Datafolha encomendada pela AstraZeneca revela: 45% das pacientes com câncer de mama enfrentam dificuldades de arcar com os custos de transporte para o tratamento no Brasil.

Esse dado destaca a relevância da decisão do Ministério da Saúde de criar um auxílio para custear transporte, alimentação e hospedagem dos pacientes, visando expandir o acesso à radioterapia no SUS. O estudo também reforçou a necessidade de apoio emocional: 43% das pacientes relataram a falta de um espaço de acolhimento e de troca de experiências com outras mulheres na mesma situação.

Vida consciente

O médico e psicanalista Daniel Sarquis lançará, no próximo dia sete, às 20h, no Salão Humberto Cavalcante do Ideal Clube, o livro "Caminho para Vida Consciente" (Ed. Caminhar).

A ideia da publicação surgiu da experiência de quase 30 anos no acompanhamento de pessoas em situações de dor, crise e superação. O autor descobriu pontos de expansão da consciência das pessoas e propôs mudanças de perspectiva, mostrando as relações entre pensamentos, emoções e escolhas. A obra será apresentada pelo médico e empresário italiano Pierluca Lombardi.

UFC pelo clima

Dentro do clima da COP30, a Universidade Federal do Ceará (UFC) promove hoje, a partir das 10 horas, no Centro de Convivência do Campus do Pici, uma programação especial dos Encontros Universitários voltada para discutir as questões climáticas. O objetivo é oferecer reflexões e contribuições da comunidade acadêmica sobre um dos maiores desafios da humanidade: a urgência climática.

A apresentação principal será conduzida por uma das maiores autoridades em Climatologia do país, o professor Dr. Tercio Ambrizzi. Ele é cientista climático, professor-titular da USP, diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e membro do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC).



