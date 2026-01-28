Unimed Fortaleza amplia capacidade do Hospital Sul com nova ala de internação

Foto: Divulgação Direção da Unimed aposta na expansão do Hospital Unimed Sul

A Unimed Fortaleza inaugurou, nesta semana, o 8º andar do Hospital Unimed Sul. A nova estrutura é dedicada exclusivamente ao público adulto e conta com uma enfermaria equipada com 10 leitos destinados a pacientes de cirurgias eletivas. A expansão visa otimizar o fluxo de internações e absorver a crescente demanda por serviços hospitalares na capital cearense.

A ampliação faz parte de um plano estratégico da cooperativa para modernizar a infraestrutura e humanizar o atendimento clínico. Segundo a Dra. Fernanda Colares, diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, o investimento reforça o modelo assistencial da instituição.



“A ampliação representa mais um avanço ao fortalecer a capacidade de atendimento e proporcionar mais conforto e segurança. Seguimos investindo em estrutura, tecnologia e pessoas para oferecer um cuidado cada vez mais qualificado", afirma a diretora.

