Pelo direito de ser criança

Foto: TV Globo / Evelyn Costa No Altas Horas, Felca comenta pela 1ª vez vídeo que denuncia adultização na internet: 'criança não deve produzir conteúdo'

Eu nunca tinha ouvido falar do Felca. Agora eu, você e o Brasil inteiro sabemos quem ele é. Ou deveríamos saber. Se você ainda não assistiu, corre para ver o vídeo em que ele denuncia a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Felipe Bressanim Pereira, o Felca, é um jovem youtuber de 27 anos.

Ele começou sua carreira em 2019, produzindo vídeos sobre jogos, que logo evoluíram para vídeos de reações e sátiras às tendências da Internet. Recentemente, ele denunciou as plataformas de apostas online ("bets") e isso levou vários influenciadores para o banco dos réus. A "adultização" denunciada por ele, num vídeo de 50 minutos, saiu das trevas e viralizou país afora, chegando à marca de 48 milhões de visualizações.

Durante um ano, Felca reuniu provas sobre vários casos de exploração de menores, sendo o principal deles Hytalo Santos, outro criador de conteúdo que tinha uma espécie de "reality show" infanto-juvenil na sua mansão em João Pessoa, onde tudo era permitido, estimulado e devidamente transmitido em tempo real, sob a anuência e devida remuneração dos familiares.

Essa exposição precoce de crianças e adolescentes a comportamentos e expectativas adultas, reproduzindo falas, gestos e coreografias eróticas, usando roupas e maquiagens sexualizadas, impulsionada por interesses comerciais e a busca desenfreada por visibilidade online, é um fenômeno criminoso nas redes sociais que causa danos emocionais irremediáveis nessas crianças e jovens em formação.

Os impactos da adultização e exposição comercial precoce são profundos. As crianças podem desenvolver problemas emocionais e psicológicos, como ansiedade e depressão. Sua autoestima e autopercepção são comprometidas, e a formação da identidade dificultada. Além disso, com a ajuda dos algoritmos, a adultização aumenta a vulnerabilidade à exploração, incluindo a pedofilia. Crianças não podem ser "produto" das redes sociais. Nós, mães, pais, educadores, líderes de empresas de tecnologia e legisladores precisamos garantir um ambiente digital seguro e saudável, em que a infância seja preservada e respeitada. Obrigada, Felca!



