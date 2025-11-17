O futuro é velho

Neivia Justa é jornalista, empreendedora, palestrante, mentora, professora, fundadora e líder da JustaCausa, com 30 anos de experiência como líder de Comunicação, Cultura, Diversidade, Equidade e Inclusão em empresas como Natura, GE, Goodyear e J&J. Criadora do programa #LíderComNeivia e dos movimentos #OndeEstãoAsMulheres e #AquiEstãoAsMulheres, foi a vencedora do Troféu Mulher Imprensa e do Prêmio Aberje 2017 e, em 2018, foi eleita uma das Top Voices do Linkedin Brasil
Você já experimentou fazer um censo demográfico da sua família? Não se surpreenda se encontrar mais velhos do que jovens e crianças. Segundo o IBGE, hoje existem 55,2 idosos para cada 100 crianças brasileiras de 0 a 14 anos. Já temos 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, 15,8% da nossa população. Até 2030, esse número deve ultrapassar o de crianças. Sim, de acordo com a legislação brasileira, nos tornamos idosos aos 60 anos!
Nossa taxa de natalidade vem caindo desde meados dos anos 1970. Essa queda tem sido acentuada por fatores como acesso a métodos contraceptivos, custo de vida e priorização da carreira em detrimento ou adiamento da maternidade, especialmente por parte das mulheres com maior escolaridade e renda. Por outro lado, os avanços da ciência e da tecnologia vêm aumentando nossa expectativa de vida. Apesar de toda a nossa desigualdade social, o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4% entre 2010 e 2022, aqui no Brasil.
Tenho ouvido que "ficamos velhos antes de ficarmos ricos". E é muito curioso ver nosso espanto ao nos darmos conta dessa realidade. Onde estávamos que não percebemos nosso próprio envelhecimento? Afinal de contas, a cada dia que passa, temos um dia a menos de vida. Estamos mais velhos hoje do estávamos ontem.
Muito embora ouçamos que hoje existem até cinco gerações trabalhando juntas, em algumas empresas, a imensa maioria das pessoas com mais de 50 anos já foi excluída do mercado formal de trabalho. Em especial as mulheres, que vivem mais que os homens e ainda são responsáveis por 95% do trabalho informal de cuidadores. Essa conta não fecha.
Sim, envelhecer custa caro. O aumento do nosso tempo de vida vai aumentar ainda mais nossa desigualdade social. Como nossos velhos conseguirão viver sem identidade, utilidade e dignidade? Sem dúvida, a longevidade traz uma série de novos desafios para um país que não se preparou para garantir acesso à saúde, qualidade de vida, emprego e renda para seus idosos. Por tudo isso, fiquei imensamente feliz em ver que "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" foi o tema da redação do ENEM deste ano.