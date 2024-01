A maior parte das dívidas não são juridicamente exigíveis depois de cinco anos, às vezes, até mesmo antes disso. Ainda assim, bancos constantemente ameaçam cidadãos com dívidas antigas, atualizadas monetariamente e acrescidas de exorbitantes juros, levando ao desespero massas de pessoas que infelizmente desconhecem a legislação civil.

Igualmente, a mesma população desconhece que muitos dos impostos que pagam são indevidos em face das isenções tributárias ou até mesmo que podem anular contratos feitos mediante ameaça ou em estado de necessidade.

A verdade é que a população brasileira desconhece as leis que regem seu próprio país, ficando esse conhecimento, muitas vezes, restrito aos profissionais do mundo jurídico. O resultado não pode ser outro senão a presença de vários direitos legalmente previstos e praticamente inaplicáveis, o que apenas demonstra a necessidade do ensino jurídico introdutório nas instituições de ensino escolares.