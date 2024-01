Apesar de te deixar, no meu peito tem um vazio do tamanho da Lua. Apesar de te surpreender com uma notícia que nem eu queria receber,eu te dei uma noite quente.

Eu te entreguei todo meu coração. E ele vai ser teu durante todo o tempo. A única coisa que eu quero é que a gente fique junto no final. Mais maduros,com sonhos realizados,com experiências,com a vida feita para caber o outro.

Eu te amo e eu vou chorar a noite toda. Eu te amo e eu não sei te dizer outra coisa. Eu te amo e é a única coisa que importa. Eu te amo, e quando toda essa situação ruim passar,eu te espero na minha porta. Caso não,eu sei onde é a sua.

Eu te amo, apesar dessa nossa vida dura. Eu te amo e a gente vai voltar.