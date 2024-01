Logo eu, fadada ao carma de detestar mudanças.

A cada dia me aproximo mais da fixidade.

Voltei a assistir reality de culinária e só posso dizer uma coisa: jesus, ainda existe um local calado na minha cabeça, um 'lugar seguro'. Reality de culinária, naquele dia, curou onde doía, não choca e nem surpreende...

Voltei aos pensamentos, desta vez especificamente, eu me gosto, me cuido, me quero, me perdoo me amo.

TRIMM!!

É da cozinha a air fryer apitava chamando atenção para dizer que o bolo estava pronto.

Achei genial o som, pois casou direitinho com o pensamento dito e senti uma luz acendendo sobre minha cabeça, sabe o emoji de lâmpada que pode representar luz, ideia, saída?

Pois bem, repeti aquele mantra pela noite e dormi.