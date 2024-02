Corpos miúdos

Curumins

Incapazes de desperguntar.

Caçadores de sonhos

Sempre em busca de novas respostas.

Argonautas, traçando rotas

Vão bebendo as histórias

Engolindo os livros

Curiando novos jogos

E mostrando novas formas de jogar.

Alegria pura, entusiasmo

Cabem na palma da mão.

Mas carregam o mundo inteiro.

Futuro, infinidade

Podem ser o que quiser.

Energia ilimitada, voam por cima do céu.

E vão chegando a terras cada vez.

Mais distantes de nós

Seu voo é longo

Vão desvendando novos mistérios

(Chega hora que meus olhos nem mesmo os alcançarão)

Felicidade autêntica

Desbravadores, seus braços alcançam.

As terras nunca vistas.

Momento heroico, eles carregam.

No peito, mais riqueza do que há no mar.