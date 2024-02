O quão estranho é ver como as coisas mudam de uma hora para outra. Antes, você morria de conversar com uma pessoa. Hoje em dia, vocês só apenas visualizam os stories um do outro e de uma vez ou outra curtem, é difícil, muito difícil conversar. Mas todos nós sabemos que desde aquele tempo vocês nunca mais sequer conversaram, ou botaram o papo em dia, ou sabem como está a vida do outro, ou se ainda tem possibilidade de rolar algo entre vocês, se está tudo bem, se realmente vai ficar por isso mesmo e tal. O papo de antes que não tem mais, das fotinhas que recebia e não tem mais, dos áudios que não recebe mais, das ideias de rolês, dates que vocês possivelmente fariam, não tem mais. E isso mostra que tem pessoas que querem apenas viver um momento contigo, mas se você não quiser fazer, ela vai lá arrumar outro para viver já que você não quer.