Ano Novo, vida nova?

Foto: carlus campos 2702educacao

Os inícios dos anos são eternas segundas-feiras: carregam a ilusão de se poder resolver tudo. São a tentativa do começo de vida nova, ludibriados pelos efeitos do champanhe. Em palavras mais simples, celebramos a virada de uma segunda-feira. O dia que o tráfego de carros é mais intenso, que o fluxo na academia é maior, e que as metas são estipuladas para uma semana recheada de proatividade, quando na sexta-feira à noite percebe-se que foi mais do mesmo. É fácil acreditar no renovo de um ano novo. Colocamos um traçado imaginário que tudo o que passou ficou para trás, mas a terra apenas deu uma volta completa ao redor do sol. O dia nasce e morre do mesmo jeito. Por que o sentimento é quase de um batismo? Esperança. Não tem ser mais esperançoso que o humano, que acredita na própria melhoria, que acredita que uma segunda-feira é capaz de dar conta de tantas expectativas que na maioria são frustradas. Muitos odeiam a segunda-feira pelo retorno da rotina, mas, lá no fundo, esperam ansiosamente pela nova meta "segundina" a ser cumprida.