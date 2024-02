Desmistificar a resistência ao inglês no Brasil é essencial diante da crescente importância global do idioma. Nos dias atuais, o inglês não é apenas uma habilidade desejável, mas uma ferramenta vital para o sucesso profissional e acadêmico. Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), dominar o inglês torna-se uma ponte para a participação efetiva na era digital e na economia globalizada.

As TICs transformam a comunicação, exigindo proficiência em inglês para acesso a informações e oportunidades educacionais. Ignorar o inglês é limitar o acesso a recursos cruciais, restringindo o desenvolvimento em um mundo conectado. O inglês facilita a inserção em mercados internacionais, impulsionando carreiras e ampliando oportunidades de negócios. Investir no inglês é imperativo para navegar no cenário global e aproveitar as TICs.