Falando de educação

Que me perdoe se eu insisto nesse tema, parafraseando a canção, mas não sei falar de outra coisa que não seja educação. Queria emitir opiniões sobre os temas do momento, de pastores mirins a CPIs, que logo são esquecidos e substituídos por outros que gerem mais memes e engajamento. Entretanto, a educação merece reflexões profundas, debates com conhecimento de causa e bons argumentos.

As realidades da sala de aula são tão complexas, cheias de camadas, mas parece que todo mundo - principalmente quem não tem formação pedagógica ou vivência escolar - entende mais de educação do que os professores.

Meu desejo é que sejamos ouvidos, lidos por aqueles que fazem as leis, e mais, que mudanças efetivas sejam implementadas. Afinal, é do futuro do país que estamos falando.