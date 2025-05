Regras de um jogo chamado vida

Foto: Carlus Campos Ilustração do Jornal do Leitor, 20/05/25

Quando criança, meu irmão me dizia: "Aprenda! A vida é como um jogo de xadrez". Por medo de não saber viver, aprendi a jogar com prazer. Era difícil de entender, perdi várias vezes, antes de saber escolher que movimento fazer.

Na adolescência, vi que aquilo não fazia sentido. Xadrez é um jogo lógico linear, já a vida é aleatória e não espera sua vez de jogar.

Já adulto, me recusei aceitar jogar um jogo desbalanceado, no qual ganha quem se mostrar menos interessado, mas o que ganha? Ego elevado? Não há vencedores, os dois saem com coração magoado.

A vida é um jogo, de fato, mas as regras são escritas no ato. Aliás, não ganha quem as segue, mas quem as inventa e faz os outros jogadores jogarem conforme seu jogo.