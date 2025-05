CPI das Bets x Influenciadores

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets - CPI das Bets, criada no Senado Federal, tem investigado fraudes e manipulação dos resultados no mercado de apostas. O debate chama atenção para a responsabilidade dos influenciadores digitais, que hoje divulgam sites de apostas sem muitas restrições. Como esses influenciadores impactam, especialmente, jovens e adolescentes, cresce a preocupação com a falta de limites éticos nessas parcerias. A Lei das Apostas (Lei nº 14.790/2023) já trouxe regras importantes, como mais transparência na publicidade, mas, ainda há discussões sobre até onde o Estado pode ir sem ferir a liberdade de expressão comercial. Enquanto uns defendem punições mais duras, outros alertam que o excesso de controle pode acabar restringindo direitos. O que se espera é o estímulo a conduta mais consciente, evitando a glamourização do jogo e promovendo campanhas que alertem sobre os riscos do vício.