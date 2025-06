Por que a Barra do Ceará importa?

Foto: Carlus Campos Ilustração do Jornal do Leitor, em 03.06.2025

Um pôr do sol sobre o rio Ceará, uma praia linda com pescaria, cafeterias e restaurantes, e mais de 400 anos de história. Essa é uma fotografia textual da Barra do Ceará, bairro da periferia que respira a alma de Fortaleza.

Sua complexa história demonstra a transformação da capital alencarina ao longo do tempo, saindo de um pequeno povoado para a quarta maior cidade do País, com altos índices de desigualdade social e violência. Por detrás das manchetes de violência, está um povo batalhador, trabalhador, atravessado pela miséria e o isolamento social, político e econômico.

Segundo bairro mais populoso de Fortaleza, a Barra do Ceará carece de melhor transporte público, postos de trabalho de qualidade e desenvolvimento econômico. Diante da sua exuberante beleza, que inspiraria até o mais inóspito dos artistas, é natural encontrar no turismo a chave para a transformação da região.

Todavia, desenvolvimento turístico perpassa pelo planejamento cultural, engajamento das entidades públicas e projetos concretos de apoio aos empreendedores da região. Fortaleza perde ao não explorar um importante ponto turístico. É preciso facilitar o diálogo com agentes da comunidade, que estão dispostos a colaborar na construção de uma programação cultural e turística na Barra do Ceará.

São precisos editais, eventos, treinamentos, financiamento e apoio para regularização. Desenvolver jamais será sobre retirar a Barra do Ceará das mãos dos honrados trabalhadores que a constroem, mas de fortalecer o que já está sendo feito lá.