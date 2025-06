Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, 10.06.2025

Nas minhas andanças, tenho a certeza que vou me encantar com algo no caminho. Aí vou prestando atenção na paisagem, às vezes é uma árvore solitária como a carnaubeira, pássaros fazendo voos no horizonte, pessoas nas janelas simples e acolhedoras, barraquinhas de frutas...

E numa parada pra comprar milho, de longe avistei uma doce senhora debulhando feijão verde.

Fui chegando pertinho e me encantando com sua habilidade. Ela foi logo sorrindo e convidando pra sentar no batente e ajudá-la nessa missão.

Parecia que estava a minha espera ou melhor, que eu a estivesse procurando.

Perguntei se podia tirar uma foto e ela disse que sim, me olhou com tanto brilho que deixou o lugar todo iluminado.

Ficamos conversando e ela contou que desde pequena que trabalhava assim. Bem como a outra irmã, que estava naquela hora descansando no sofá da salinha da frente. Sorriu também me desejando um

dia abençoado.

Em nenhum momento, deixou de debulhar o feijão, em nenhum momento deixou de me olhar atentamente, em nenhum momento deixou de fazer seu trabalho com amor, dedicação.

E então, uma reflexão

pra gente...

Como estamos debulhando a vida? Com perseverança? Com empatia? Com equilíbrio?

Com amor...

Ali, na beira da entrada, diante de tamanha simplicidade, fiquei entretida e até esqueci do milho. Mas não esqueci a lição de resiliência.