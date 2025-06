O peso de ser

O peso das nossas escolhas nunca são o que achamos que deveria ser. Hoje, vejo o quanto é árduo escolher ir contra o fluxo natural. Os filósofos estoicos, sabiamente, diziam que o segredo para a felicidade é aceitar o que vier, mas nunca fui de me conformar, então esse conceito de eudaimonia não se aplica a mim. Nesses meus devaneios regados a café, chego a uma conclusão: o amor não é amado. Diversas vezes vamos receber o inverso do que ofertamos. Seremos coroados com espinhos, mesmo ofertando flores. Porém, isso nada diz sobre nós, e sim, acerca de quem tem essas atitudes. Sejamos corajosos e persistentes. Perder uma batalha não implica em perder a guerra e, mesmo que tudo pareça difícil, sempre haverá uma luz dentro de nós.