O museu enquanto educação alternativa

O museu tradicional tem seu início no Brasil no século XIX com o propósito de expor riquezas e artefatos da realeza, sendo estático e contemplativo. Com o avanço do cenário cultural brasileiro, que se modificou trazendo elementos do seu povo formador, podemos ter hoje um museu mais dinâmico, vivo, colaborativo e com objetivos distintos. Em sua contemporaneidade, temas educacionais e sociais unem-se como alternativa para a formação de público.

A busca por qualificação e novas experiências são crescentes na sociedade atual. Novas vivências, fora do ensino tradicional, têm se iniciado, e oficinas, formações, cursos ofertados em museus têm se tornado auxílio no processo formativo.

Dentro dessa temática, o Museu da Fotografia Fortaleza realiza o projeto Museu de Ponta a Ponta, que tem como objetivo formar 18 jovens e adultos de nove municípios do Ceará, vindos de instituições como ONGs, coletivos e associações. Os jovens atuam em suas comunidades replicando os conhecimentos aprendidos na formação, de forma gratuita. Foram realizadas aulas sobre Cianotipia, Fotografia Digital, Digitalização, Canva, Marketing e Estamparia, temáticas em alta que trazem conhecimentos recorrentes de mercado e geração de renda.

Além desse arcabouço teórico, as localidades receberam todo o material necessário para conseguir reproduzir as formações ao público. De materiais químicos a máquinas de estamparia. Garantindo, assim, com que sejam levadas mais oportunidades para a população e ocorra uma crescente no formato do ensino alternativo possibilitando novos conhecimentos.