Nos trilhos da vida

"Se você pegar o trem errado, desça na primeira estação, porque quanto mais tempo demorar a descer, mais cara será a viagem de volta" - trazendo a metáfora para a vida real, por que temos tanto medo de encerrar ciclos, pelo tempo que já investimos nele, se é uma "viagem" que já não vale a pena?

Talvez uma das respostas esteja no fato de que encerrar um ciclo significa iniciar outro, e lidar com a incerteza do desconhecido pode ser aterrorizante. Além disso, nossa identidade pode estar ligada a certos relacionamentos, e encerrá-los, pode significar simbolicamente (ou não) perder uma parte de quem somos. No entanto, é importante lembrar que a verdadeira perda, é continuar em um trilho, em direção a um caminho, que já não faz sentido.