E as consequências da proibição do uso de celular nas escolas?

Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, 01.07.25

Nomofobia é o nome que se dá ao vício em celular. Ao pé da letra, seria o medo de ficar sem celular. Tal comportamento compulsivo pode causar ansiedade, depressão, dificuldades de socialização e até distúrbio no sono.

A fim de evitar esses danos aos jovens foi sancionada a lei federal 15.100/25, que proíbe estudantes de usarem celulares nas escolas, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas.

Comemorei essa iniciativa, afinal a concorrência entre professores e celulares na sala de aula era desleal. E é óbvio que os estudantes ofereceram resistência. Até mesmo os pais. Como vou fazer para falar com meu filho? — questionaram. É só ligar para a escola como sempre fizemos em casos de emergência nos tempos passados.

Mas quero chamar a atenção para um fato que acredito que quase ninguém havia pensado: as consequências da abstinência do celular na sala de aula.

Imagine como se comporta um viciado em café, um fumante ou mesmo um alcoólatra, sem acesso ao objeto do seu desejo. Com a abstinência de celular não é muito diferente.

É notório que os alunos sentem falta dos sucessivos estímulos provocados pelo aparelho. Não conseguem ficar muito tempo parados, produzem barulho a todo instante, perguntam as horas constantemente. E antes que digam, não, eu não quero a volta dos celulares, a minha reflexão é sobre como os professores podem contornar essa situação. Quais estratégias usar para conquistar a dispersa audiência dos alunos durante as aulas? Que suporte terão alunos e professores para lidar com as consequências da adicção?