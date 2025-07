Tu e essa sua mania de sorrir com os olhos. Tu e essa tua mania de ser fofo. Tu e esse teu jeito de me fazer querer estar perto. A vida realmente não segue um script, um dia você era apenas um conhecido e no outro minha notificação favorita. Gosto de quando, por descuido, encontro seus olhos no meu. É nessa fração de segundo que eu vejo o universo que somos. Você cuida da mente e eu preencho receituários. Você em análises que visam uma conclusão perfeita com base no DSM e eu seguindo um código patológico internacional. É tudo muito novo, mas eu quero viver o novo com você. Gosto quando você pega na minha mão e ao olhar nos olhos me faz sentir amado, sem precisar dizer uma palavra. O amor nunca era seguro, mas o amor nos levava a lugares onde sempre tivemos medo de ir.