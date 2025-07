O menino da biblioteca

Sempre na mesma cadeira, com o mesmo caderno, canetas e aquela apostila que já está se desfazendo de tanto usar. Ele arruma os óculos, enquanto abre o livro e inicia as anotações. Sempre de cabeça baixa, na mesma mesa. Os frequentadores assíduos da biblioteca, pelo horário, já sabem: ele está chegando. Mais um dia, ele segue o mesmo ritual. Sempre com o olhar nos livros. Porém, dessa vez, algo diferente surge. Ele retira alguns papéis de dentro da mochila e começa a sorrir orgulhoso. Tento fingir que estou procurando algo pra chegar próximo a ele, minha curiosidade me leva até o mais próximo que consigo sem ser notado. É uma folha de matrícula. Forço mais um pouco pra tentar ler as letras no papel. Consigo ler. Meus olhos marejam ao perceber que tem lágrimas escorrendo como rio na face dele. Caro leitor, esse garoto se tornou doutor.