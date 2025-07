Foto: Carlus Campos Ilustração O POVO Educação, 08.07.25

Se "numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo", imagina aí, os incontáveis caminhos que dá pra fazer com um ciscador no quintal cheinho de folhas secas saltitantes.

Fez-me pensar no ciscador que tinha lá no nosso quintal. Um quintal afetivo e sem muros, somente uma cerca dividindo cada propriedade.

O ciscador ficava ali, no cantinho de cada cerca, só espiando os moradores. As folhas no chão pareciam dançar forró, xaxado e baião. Nem levantavam poeira. Só se ouvia o burburinho das folhas sendo fisgadas pelo ciscador...

E você... já ouviu o farfalhar desse encontro?

Mas o interessante mesmo era o caminho deixado

pelo ciscador.

Todos na mesma linha e por incrível que pareça, nem um igual ao outro. Feito labirinto de renda de bilro, artesanalmente bordada para frente outro para trás. Esse quintal à moda antiga tá presente na minha memória.

Hoje, nosso quintal está cimentado, mas bem no cantinho, perto do pé de carambola, está nosso saudoso ciscador. Fica ali, espreitando as novas gerações. Fica ali no cantinho como uma peça vintage, que nos remete aquelas tardes felizes. Fica ali, como se fosse um pé de poesia ornamentando nosso quintal afetivo.