Educação e sociedade

É recorrente o questionamento sobre o real papel da educação dentro do nosso sistema social. Na era regida pela Internet e com foco em IA's, a tendência é deixar de lado as transformações sociais e de realidades que o ensino proporciona, por conta da cultura imediatista que vêm se instalando com o uso incorreto das redes.

Não é surpresa que o Brasil ocupa um dos lugares mais baixos do ranking mundial de desempenho educacional. A falta de incentivos na qualidade de formação dos professores e investimentos em alunos é algo normalizado no nosso país.

Ademais as desigualdades acentuadas, a taxa de abandono e evasão escolar crescem diariamente, com a capacitação sendo substituída pelo trabalho, complementando a vida financeira, sem complementar a visão de um futuro melhor dentro das famílias de baixa renda.