Atendimentos médicos

A crônica nasce da apreciação dos fatos, sejam eles grandiosos ou restritos, o importante é registrar verdades que nos são apresentadas no cotidiano. Estamos aqui numa sala de espera de um consultório médico. E já passou meia-hora, atraso suportável para um atendimento. Mas eis que, agora, já próximo a completar duas horas, sentados, no aguardo paciente, dócil e costumeiro, normal. É, passou a ser normalidade, o cliente, o paciente seja criança, adulto ou idoso, ficar à mercê do relógio especial da clínica, do médico ou hospital que deverá ser atendido. Chegar no horário marcado deve funcionar para o paciente, já que, os clínicos tem um marcador de horas específico, que não coincide com o nosso, nunca. Os descasos incluem consultas de forma abrangentes, também particulares e planos de saúde. Por que isso? Por que o desleixo com o tempo do outro, que naturalmente tem suas obrigações, seus afazeres cancelados, mas está ali sem a menor importância, tendo que ficar à disposição, ultrapassando seu horário disponível. Não é justo!

A quem recorrer? À consciência dos profissionais, ao Conselho Federal de Medicina, ou continuarmos nos sentindo impotentes, desprestigiados e conformados com a falta de empatia, realidade corriqueira em se tratando de horário, na área de saúde, seja médica, odontológica ou hospitalar!