Morena doce

Vocês já olharam para alguém e ficaram admirando essa pessoa por causa da beleza? Pois é, eu também, mas não estou admirado e sim, será que estou apaixonado?

Você garota me encantou de uma forma diferente, talvez por causa da sua beleza, mas sim, por causa do seu olhar. Olhei diretamente aos teus olhos castanhos escuros, e me fez ver sua alma livre. Confesso que quando te vi, pensei que estivesse olhando para o universo.

Apesar de saber poucas coisas de você, tento ao máximo lhe decifrar e conectar com você.

Você garota, com seu jeito, corpo moreno, olhar sereno e sorriso enlouquecedor, me faz sorrir quando olho e penso em ti.