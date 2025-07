Consumo e wellness

O crescente número de pessoas que estão aderindo ao estilo de vida saudável intitulou a geração Z como a "Geração Saúde". As bebidas alcoólicas foram trocadas pelas bebidas de reposição de eletrólitos ou água, as festas não podem acabar tarde, pois tem corrida matinal às 5 da manhã, entre outros hábitos. Essa crescente onda denominada de wellness ganhou as redes sociais e, além disso, recebeu muitos apoiadores.

As marcas entenderam essa tendência e fabricaram produtos que antes eram comuns no segmento de luxo, como o crescimento de vendas de garrafas térmicas, copos térmicos, sapatos de corrida ultra tecnológicos, roupas fitness, entre outros. Há um consumo e descarte neste tipo de movimento que não condiz com o que o movimento prega que é a integridade consigo e com o mundo. Já pensou sobre isso?