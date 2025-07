É sobre estar

Foto: Divulgação/Comunicação Melina Tavares Preta Gil lança o single "Meu Xodó", ao lado de seu filho Fran, nas plataformas digitais de música. O videoclipe, disponível no YouTube, mostra um cenário praiano e afetivo, com a participação de Sol de Maria, neta de Preta e filha de Fran, e Rodrigo Godoy, marido de Preta

Efemeridade de Preta.

A vida pulsava em cada parte do seu corpo,

vida verdadeiramente sentida.

No palco, no banho de mar, no abraço apertado, na gargalhada alta.

No estar acesa para a existência, em cada palavra dita com força, com alma, com verdade.

Preta tinha sede de viver, e essa sede a fez voar.

Voar alto, em completo estado de presença.

Rica do que muita gente jamais será capaz de sentir: estar inteira.

Preta, já é saudade.

Gilberto Gil cantou:

"Toda saudade é a presença da ausência de alguém, de algum lugar ou de algo, enfim.

Mas também traz a visão do que não se pode ver porque deixou para trás,

mas que se guardou

no coração."

E Preta se guardou no coração de todos nós.

Com sua voz potente, seu olhar de fogo, sua coragem absurda de ser quem é.

Sem meias palavras, sem meias cores.

Ela foi inteira, como poucos têm coragem de ser.

No coração, fica a urgência da vida efêmera de Preta.

A lembrança de que viver é agora.

É no detalhe.

É no corpo que dança, na lágrima que escorre, no riso que escapa.

É no encontro.

É na entrega.

Preta era vida que transbordava.

Agora, sua morada é outra.

Mas sua luz, essa continua acesa.

Na memória viva de todos que sentirão saudade,

Preta vive.