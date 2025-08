Retorno da banheira e sede por audiência

Foto: carlus campos 0508educacao.jpg

Recentemente, me senti vivenciando um tipo raro de déjà-vu televisivo: a "Banheira do Gugu" estava de volta. Sim, aquela mesma disputa aquática dos anos 1990, marcada por corpos molhados, trajes mínimos e muita água espirrando pelo palco, agora repaginada e alocada no Programa do Ratinho. A estratégia do SBT? Apelar para a nostalgia como forma de segurar a audiência e tentar reconquistar parte do público perdido ao longo dos últimos anos.

O quadro, consagrou Gugu Liberato e virou símbolo da TV popular de uma época sem filtros e repleta de exageros, retorna em um canal que, nos últimos anos, adotou um perfil mais conservador e familiar. Contradição ou reposicionamento estratégico? Difícil dizer com precisão. O fato é que a decisão revela muito sobre os rumos atuais da televisão aberta brasileira: entre a crise de audiência, a concorrência com o streaming e o desejo de viralizar, vale até ressuscitar fórmulas antigas e controversas.

Mesmo exibida após às 22h, a atração ainda carrega consigo o debate sobre erotização, os limites do humor e o papel da TV como ferramenta de entretenimento popular. "O povo quer sacanagem. Barbaridade", disse Ratinho antes da exibição do quadro. Talvez alguns queiram mesmo. Mas, no final, o que cabe é uma reflexão: a televisão também precisa decidir se continuará apostando em formatos datados ou se ainda acredita na força de entreter com criatividade, responsabilidade e inovação.