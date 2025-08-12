Juventude, música e vidas em risco

Foto: Carlus Campos Ilustração do O POVO Educação, em 12.08.2025

Eles querem tá bem, querem outra vida. Querem uma casa com piscina. Ou estar perto de uma cachoeira. Querem ter filhos, netos. O novo álbum de Mateus Fazeno Rock expõe o que a juventude quer: viver bem.

"Lá Naz Área Todos Querem Viver Bem" chegou aos fones no mesmo momento em que o Brasil registrou queda nas mortes violentas intencionais (-5,4%). Mas, quando o recorte é por idade, o dado vai na contramão: entre adolescentes, houve aumento ( 4,2%). As mortes violentas intencionais contra jovens cresceram no país, revelando um cenário preocupante e desigual quando se observa por faixa etária.

Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Reverter esse cenário exige ação coletiva: investir, priorizar e ampliar a rede de cuidados com a juventude que envolva educação, saúde, assistência social, emprego, além da segurança pública, sobretudo em uma perspectiva que supere a lógica da repressão.

Na cultura, uma iniciativa nesse caminho foi o projeto Travessias Culturais do Instituto Dragão do Mar, que convidou jovens historicamente vulnerabilizados, especialmente aqueles que passaram por medida socioeducativa, a conhecer equipamentos culturais do Estado e participar de formações em áreas como design, gastronomia e outras linguagens. Os jovens puderam se aproximar das oportunidades oferecidas na área da cultura, experimentando novas formas de viver e ocupar a cidade.

Enquanto isso, um pedido da juventude ganha som na música de artistas cearenses como Mateus: "Vou repetir pra ninguém esquecer que lá na zárea só querem viver".

Lá na zárea todos querem e têm o direito de viver bem.